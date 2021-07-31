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10:00 13 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России взорвался пассажирский автобус

Автобус полностью сгорел. Российские силовики устанавливают причины взрыва. Одной из пострадавших ампутировали ноги.

В российском Воронеже прогремел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ – пострадали более десяти человек. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, в результате взрыва пострадали 12 человек. Двое из них доставлены в горбольницу, двое – в ожоговый центр.

«На место выехали семь бригад скорых, один человек с ампутацией конечностей скончался в больнице», – заявил собеседник агентства.

Автобус сгорел полностью. Теперь силовики выясняют причины и обстоятельства инцидента. Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования.

В свою очередь источники Telegram-канала Baza утверждают, что, по словам водителя взорвавшейся маршрутки, его автобус работал на дизеле и не был оборудован газовыми баллонами.

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Тэги: взрыв, жертвы, воронеж, пассажирский автобус
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