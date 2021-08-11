Афганистан готовится эвакуировать украинцев

Пока граждане Украины не обращались к дипломатам за помощью, но уже ведется работа о возможности эвакуации.

МИД Украины работает над организацией эвакуации граждан из Афганистана, но пока запросов о помощи не получал, сообщил в пятницу, 13 августа, глава ведомства Дмитрий Кулеба.

«Мы уже начали разрабатывать возможные пути эвакуации из Афганистана, если поступят такие обращения. На сейчас граждане Украины не обращались в МИД с просьбами эвакуировать их из Афганистана. Но еще раз повторяю, что мы в режиме 24 на 7 работаем и готовы помочь нашим гражданам в Афганистане всеми доступными для нас способами», – сказал он.

По данным МИД, в настоящее время в Афганистане находятся от 50 до 100 граждан Украины. Министр призвал их обращаться за помощью к дипломатам.

По словам Кулебы, в Афганистане сейчас «хрупкая ситуация».

«Украина и Афганистан имели дружеские отношения. Нас объединяет трагедия сбитого с Ираном самолета. Желаем мира», – добавил министр.

По состоянию на 12 августа талибы захватили более десятка центров афганских провинций, включая крупнейшие города страны – Кандагар и Герат.

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