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00:56 14 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина отправит миротворцев в Боснию

Украинские военные примут участие в миротворческой миссии на территории Боснии и Герцеговины, где присоединятся к операции сил ЕС под названием «Алтея».

Это будет первая миссия Украины под эгидой Европейского Союза.

Соответствующее решение было принятое 30 июля во время выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Сейчас проект Указа «О направлении национального персонала для участия в операции ЕС «Алтея» ожидает подписи президента Украины. Украинские военные отправятся в Сараево сразу после подписания документа. Ротация военнослужащих будет происходить раз в год.

Как уточнили в Главном управлении военного сотрудничества и верификации Вооруженных Сил, участие в миротворческой операции от Украины примут двое военнослужащих. Они будут проходить службу на должностях штаба операции «Алтея» в Сараево.

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Тэги: миротворцы, Босния и Герцеговина
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