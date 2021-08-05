В центре Киева расисты оскорбляли Жана Беленюка

Народного депутата от партии «Слуга народа», олимпийского чемпиона Жана Беленюка неизвестные пытались спровоцировать на конфликт в центре Киева.

По словам Беленюка, подошедшие к нему молодые люди выкрикивали «черная обезьяна» и «вали в Африку».

«Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц», – говорится в сообщении Нацполиции.

Отмечается, что событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

В партии «Слуга Народа» выступили с заявлением.

«Мы категорически осуждаем использование любой формы дискриминации и агрессии – по признаку расы или любой другой. Подчеркиваем, что патриотизм того или иного гражданина не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или местом жительства. Считаем, что подобный инцидент – одно из проявлений языка ненависти», – говорится в заявлении.

«Слуга народа» требует от Национальной полиции в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.

Напомним, украинский борец Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио. В финале он одолел венгра Виктора Лоринца.

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