Оптовая цена электроэнергии подскочила на 82%

В украине резко выросла стоимость электроэнерегии в последний месяц. Также вырос объем купли-продажи.

Стоимость электроэнергии на рынке «на сутки вперед» выросла на 81,69% до 2079,35 грн/МВт-час. Такие данные по итогам первой декады августа публикует Оператор рынка.

«Средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии на РСВ за первую декаду августа 2021 года составляет 2 079,35 грн/МВт-час (без НДС). Это на 81,69% выше, чем за 10 дней июля 2021 года, и на 41,02% выше, чем за июль в целом», – говорится в сообщении.

На внутреннесуточном рынке средневзвешенная цена акцептированной электроэнергии за 10 дней августа составила 3 301,30 грн/МВт-час (без НДС), что на 192,73% выше аналогичного периода июля и на 89,14% выше по сравнению с июлем в целом.

Общий объем купли-продажи электроэнергии на РСВ за 10 дней августа увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца на 14,65% и составил 827 952 МВт-час. На ВСР акцептировано на 43,98% электроэнергии больше по сравнению с первой декадой июля, 68473 МВт-час.

Напомним, на этой неделе Кабмин объявил, что с октября снизит стоимость электроэнергии для тех, кто потребляет менее 250 кВт-ч до 1,44 грн за кВт (с нынешних 1,68 грн).

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