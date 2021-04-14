В связи с крушением самолета РФ в Турции никто не выжил

Связь с самолетом, на борту которого находилось восемь человек, была потеряна после начала тушения. Вероятно, набрав воду, он врезался в скалы.

Самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение в субботу, 14 августа, на юго-востоке Турции. Экипаж помогал тушить лесные пожары. На борту судна находились восемь человек, из них пятеро россиян. Выживших нет.

Самолет разбился у города Кахраманмараш.

Связь с воздушном судна была потеряна через некоторое время после начала тушения. Предварительно, он не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.

К месту падения была направлена поисково-спасательная группа.

По данным Минобороны РФ, на борту самолета были пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.

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