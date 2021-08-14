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02:29 15 Августа 2021 0 Комментарии
Яремчука признали лучшим игроком матча чемпионата Португалии
Украинского форварда «Бенфики» Романа Яремчука признали лучшим игроком матча второго тура чемпионата Португалии против «Аруки».
Яремчук вышел в стартовом составе и провел на поле 57 минут.
За это время он отличился голом и результативной передачей, а «Бенфика» выиграла 2:0.
После матча украинцу вручили приз лучшего игрока матча.
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Тэги: футбол, Роман Яремчук
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