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02:29 15 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Яремчука признали лучшим игроком матча чемпионата Португалии

Украинского форварда «Бенфики» Романа Яремчука признали лучшим игроком матча второго тура чемпионата Португалии против «Аруки».

Яремчук вышел в стартовом составе и провел на поле 57 минут.

За это время он отличился голом и результативной передачей, а «Бенфика» выиграла 2:0.

После матча украинцу вручили приз лучшего игрока матча.

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Тэги: футбол, Роман Яремчук
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