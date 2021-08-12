Главная » Мир » Общество
09:52 15 Августа 2021 0 Комментарии
Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на планете за всю историю метеонаблюдений
Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.
«Июль, как правило, самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя как самый жаркий июль и месяц из когда-либо зарегистрированных», – сказал администратор NOAA Рик Спинрад, доктор философии.
Общая температура поверхности Земли и океана была в июле на 0,93 градуса Цельсия выше среднего значения в XX веке (15,8 градуса Цельсия).
Самой высокой была и температура на поверхности суши в Северном полушарии, где она оказалась на 1,54 градуса Цельсия выше среднего.
Источник:
Тэги: погода, аномальная жара
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Европе установлен новый температурный рекорд
12.08.2021 08:12
ТОРЛесные пожары в Европе влияют на погоду в Украине
04.08.2021 04:28
ТОРИз-за аномальной жары в Канаде погибают люди
08.07.2018 00:26