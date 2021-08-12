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09:52 15 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на планете за всю историю метеонаблюдений

Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

«Июль, как правило, самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя как самый жаркий июль и месяц из когда-либо зарегистрированных», – сказал администратор NOAA Рик Спинрад, доктор философии.

Общая температура поверхности Земли и океана была в июле на 0,93 градуса Цельсия выше среднего значения в XX веке (15,8 градуса Цельсия).

Самой высокой была и температура на поверхности суши в Северном полушарии, где она оказалась на 1,54 градуса Цельсия выше среднего.

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Тэги: погода, аномальная жара
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