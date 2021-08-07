В результате землетрясения на Гаити погибли более тысячи человек

Эпицентр толчков находился в 10 км от города Сент-Луис-дю-Сюд. Колебания ощущались и в столице Порт-о-Пренсе, а также в соседних государствах.

В результате сильного землетрясения в Республике Гаити, по последним данным, погибли 1300 человек, счёт пострадавших идёт на тысячи. Сотни людей оказались под завалами.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу в западной части страны. Разрушено и повреждено множество зданий, включая церкви и гостиницы. Власти заявили о значительном ущербе и ввели чрезвычайное положение сроком на месяц.

Организована поисково-спасательная операция. Людей ищут под завалами. Президент США Джо Байден распорядился немедленно оказать содействие Гаити при участии Агентства США по международному развитию USAID.

В действующей, в том числе, на Гаити международной организации «Спасём детей» заявили, что землетрясение уже привело к тяжелой гуманитарной ситуации. Оценка ущерба займёт несколько дней, отметили в организации.

Организация Объединенных Наций выделяет 8 миллионов долларов на помощь пострадавшим . Средства помогут обеспечить их медицинской помощью, чистой водой, временными убежищами, а также провести санитарно-профилактические мероприятия.

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