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12:30 16 Августа 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

В аэропорту Кабула погибли люди

Люди в аэропорту могли погибнуть из-за давки. Также несколько человек погибли, выпав из взлетающего самолета.

В аэропорту Кабула погибли по меньшей мере пять человек. Как сообщает Reuters, это произошло после того, как американские военные открыли предупредительный огонь, когда толпа вышла на взлетно-посадочную полосу.

Очевидцы стрельбы сообщили изданию, что видели, как трупы пятерых человек вывозили из аэропорта.

Точные причины гибели людей пока неизвестны.

Официальных заявлений по этому поводу также пока нет.

Также в сети сообщают о гибели нескольких человек, пытавшихся покинуть страну в шасси взлетающего американского самолета.

Источник:
Тэги: США, Афганистан, жертвы, Кабул
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