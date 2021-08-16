Главная » Мир » Происшествия
12:30 16 Августа 2021 7 Комментарии
В аэропорту Кабула погибли люди
Люди в аэропорту могли погибнуть из-за давки. Также несколько человек погибли, выпав из взлетающего самолета.
В аэропорту Кабула погибли по меньшей мере пять человек. Как сообщает Reuters, это произошло после того, как американские военные открыли предупредительный огонь, когда толпа вышла на взлетно-посадочную полосу.
Очевидцы стрельбы сообщили изданию, что видели, как трупы пятерых человек вывозили из аэропорта.
Точные причины гибели людей пока неизвестны.
Официальных заявлений по этому поводу также пока нет.
Также в сети сообщают о гибели нескольких человек, пытавшихся покинуть страну в шасси взлетающего американского самолета.
Источник:
Тэги: США, Афганистан, жертвы, Кабул
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРТрамп призвал Байдена уйти в отставку из-за поражения в Афганистане
16.08.2021 08:44
ТОРМирная смена власти. Президент Афганистана уходит
15.08.2021 13:19
ТОРУ президента Афганистана отрицают атаку на Кабул
15.08.2021 11:30