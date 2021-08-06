В горах Грузии молния убила 500 овец

В Грузии в селе недалеко от города Ниноцминда более 500 овец убило ударом молнии. Ущерб от гибели овец оценили в около 62 тыс. долларов.

Сам пастух во время удара молнии потерял сознание, но серьезно не пострадал.

Животных сожгут на месте, поскольку спустить с гор такое количество туш невозможно.

В администрации Ниноцминда сообщили, что для получения компенсации фермеру теперь нужно дать заключение специалистов о причинах гибели стада.

«Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет поддержку, но для начала сам фермер должен дать заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели», – сказали в администрации.

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