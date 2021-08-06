Главная » Мир » Происшествия
00:36 17 Августа 2021 0 Комментарии
В горах Грузии молния убила 500 овец
В Грузии в селе недалеко от города Ниноцминда более 500 овец убило ударом молнии. Ущерб от гибели овец оценили в около 62 тыс. долларов.
Сам пастух во время удара молнии потерял сознание, но серьезно не пострадал.
Животных сожгут на месте, поскольку спустить с гор такое количество туш невозможно.
В администрации Ниноцминда сообщили, что для получения компенсации фермеру теперь нужно дать заключение специалистов о причинах гибели стада.
«Мы не слышали, чтобы из-за грозы могло погибнуть столько овец. Конечно, мэрия окажет поддержку, но для начала сам фермер должен дать заключение специалистов, чтобы с точностью определить причину массовой гибели», – сказали в администрации.
Источник:
Тэги: Грузия, молния, овцы
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Бангладеш молния убила 17 человек на свадьбе
06.08.2021 02:28
ТОРВ Карпатах в туристов попала молния
30.07.2021 01:40
ТОРВ Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,7
25.07.2021 17:30