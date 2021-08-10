В Испании отдыхающие задержали на пляже наркокурьеров

Инцидент произошел у пляжа Мелицена в провинции Гранада. Морская полиция заметила подозрительную моторную лодку и начала преследование.

Катер, пытаясь уйти от погони, на полном ходу вылетел на пляж, где было много отдыхающих.

Под звуки сирен полиции двое мужчин выскочили из лодки, пытаясь убежать. Однако более десятка отдыхающих бросились за ними в погоню.

Вскоре толпе удалось схватить одного из мужчин, в то время как другие пытались найти второго человека.

Полиция сообщила, что один подозреваемый был арестован на месте, а второй мужчина позже неподалеку.

Как оказалось, лодка перевозила более 700 кг марихуаны.

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