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19:00 17 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Дії уже больше 6 млн пользователей – Минцифры

В приложении наблюдается системный рост активных дневных/недельных сеансов, добавили в министерстве.

Количество активных пользователей онлайн-сервиса госуслуг Дія превысило 6 миллионов человек. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram-канале во вторник, 17 августа.

«Количество активных пользователей в Дії перешагнуло за 6 млн. Мы наблюдаем системный рост активных дневных/недельных сеансов. Наша цель – все взаимодействие человека и государства через приложение Дія. В несколько кликов. А сэкономленное время – на то, что вы реально любите делать», – написал Федоров.

Напомним, что ранее был назван срок перехода Украины в режим «без бумаг». Ни один госорган больше не сможет требовать бумажных справок, так как вся информация будет содержаться в электронных реестрах.

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Тэги: Дія, минцифры
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