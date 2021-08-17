В Кабуле застряла группа украинских военных – СМИ

На одной из баз находятся 12 украинцев, а также сотни граждан других стран. Дипломаты пытаются найти способ их эвакуировать.

Так, сестра одного из украинцев, который два года служит в Кабуле по контракту, сообщила, что после ухода американцев там остаются украинцы, грузины, румыны и болгары – всего более 40 человек.

По ее словам, на базу уже приходили боевики движения «Талибан», они вели себя учтиво, но забрали все оружие, предупредив, что может быть «и по-другому». Украинцы, отметила женщина, не выходят с базы, так как в городе «царит анархия».

Как пишет Сегодня, в МИД знают о заблокированных украинцах, дипломатам отправили письма со списком украинцев и копии паспортов, также они выходят на связь. Дипломаты ищут возможность эвакуировать украинцев.

Один из украинцев рассказал Обозревателю, что на базе находится около 400 человек и оружия они не сдали. Кроме граждан Украины, Румынии, Болгарии и Грузии, есть также британцы и индийцы. Собеседник издания подтвердил, что талибы не проявляют агрессии, однако выставили свою охрану у базы.

«Постоянно требуют, чтобы мы сдали оружие. Но если на это пойдем, что будет потом – большой вопрос», – сказал собеседник издания.

По его словам, проблему для эвакуации представляет безопасность проезда от базы до аэропорта, а также отсутствие самолета.

Стоит отметить, что в сети появилось видео с вооруженными мужчинами, разговаривающими на украинском суржике. Предположительно, на видео показана тюрьма Пули-Чархи на окраине Кабула.