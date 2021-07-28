Названы сроки действия новых цен на электроэнергию

Новые тарифы на электроэнергию будут действовать в течении следующего отопительного сезона.

Новые тарифы на электроэнергию, которые вступят в силу с октября, будут действовать до мая следующего года. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Как известно, с 1 октября при потреблении до 250 кВт в месяц тариф на электроэнергию составит 1,44 грн/кВт. Для тех, кто потребляет больше тариф остается прежним – 1,68 грн/кВт.

Тариф на электроэнергию может меняться при наличии счетчика. С двухзонных счетчиком в период с 23:00 до 07:00 потребитель будет оплачивать половину тарифа. С трехзонным счетчиком – 0,4 тарифа в указанное время.

При этом в пиковые промежутки (8:00-11:00 и 20:00-22:00) владельцы трехзонных счетчиков будут платить 1,5 тарифа на электроэнергию. В остальное время для них также действует фиксированный тариф.

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