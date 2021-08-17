В аэропорту Кабула погибли 40 человек – СМИ

Люди погибли из-за страшной давки, а также из-за стрельбы. Талибы в стрельбе обвинили «иностранные силы».

В международном аэропорту Кабула из-за давки и стрельбы с понедельника погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом телеканалу TOLO News сообщил один из командиров «Талибана», находящегося в аэропорту, пишет ТАСС.

По его словам, люди погибли якобы в результате «применения иностранными силами огнестрельного оружия», а также из-за давки. Он также призвал граждан не верить «ложным слухам, что можно улететь за границу».

Как отмечает телеканал, граждане, несмотря на призывы талибов оставаться дома и смерти людей, упавших с шасси самолетов, все равно приходят к аэропорту, надеясь вылететь из страны.

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