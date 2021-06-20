В России разбился опытный экземпляр Ил-112В

Самолет разбился во время тренировочного полета. Его экипаж в составе трех человек, по предварительным данным, погиб.

Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112.

Самолет должен был принять участие в в международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который состоится в Подмосковье 22-28 августа. Для этого он несколько дней назад совершил перелет с Воронежского авиационного завода на базу в Жуковском.

Это был единственный готовый самолет Ил-112В. Второй образец проходит испытания.

Ил-112В разрабатывали с начала 2000-х годов, но впервые в воздух он поднялся только в 2019 году.

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