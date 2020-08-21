В Помпеях нашли уникальную гробницу с останками

В некрополе Порта Сарно был похоронен бывший раб, который сумел подняться по социальной лестнице и стал жрецом.

Во время раскопок в итальянском городе Помпеи арехологи обнаружили уникальную гробницу с наполовину мумифицированным телом взрослого человека.

Ученые выяснили, что останки принадлежали бывшему рабу Маркусу Венериусу Секундио, который умер примерно в 60 лет. Его захоронили в некрополе Порта Сарно до 79 года нашей эры – за несколько десятилетий до извержения вулкана Везувий.

Примечательно, что умершего не кремировали, как было принято в то время. Археологов поразили хорошо сохранившиеся седые волосы и часть уха мужчины.

Отмечается, что Секундио сумел освободиться от рабства и вступил в ряды августалов – группы жрецов, которые отвечали за культ императора.

Надпись на мраморной плите, посвященная усопшему, рассказывает о театральных представлениях в Помпеях, которые проводились на греческом языке. Это подтверждает тот факт, что греческий язык в городе использовали наряду с латынью.

Также в гробнице была найдена стеклянная урна с именем женщины, предположительно, жены Секундио.





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