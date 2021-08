Ракетный эсминец НАТО зашел в Черное море

Ракетный эсминец ВМС Италии Luigi Durand de la Penne рано утром в среду, 18 августа, вошел в Черное море. Об этом сообщает турецкий шипспоттер Йорук Исик (Yoruk Isik), который публикует информацию о движении военных кораблей через пролив Босфор в своем Twitter-аккаунте.

«Luigi Durand de la Penne прошел через Босфор в направлении Черного моря в 4:00″, – говорится в сообщении.

Эту информацию подтверждает также мониторинговая группа Black Sea News и Института Черноморских стратегических исследований.

Отмечается, что эсминец прервал натовские «каникулы», в течение которых с 27 июля в Черном море не было кораблей нечерноморских стран НАТО.

.@ItalianNavy's de la Penne (Ammigrali) class guided missile destroyer Luigi Durand de la Penne (x-Animoso) transited Bosphorus towards the Black Sea. D560 is armed with MBDA Teseo Mk 2/A. #WeAreNATO Name changed to honour formal naval hero. pic.twitter.com/xZXjgJ2WTK

— Yörük Işık (@YorukIsik) August 18, 2021