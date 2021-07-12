В Украине создадут биокластер для создания вакцин
Правительство создает биокластер Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 18 августа, объявил о создании в Украине биокластера, в котором будут производить вакцины и тест-систем для диагностики инфекционных болезней.
«Кластер позволит уменьшить зависимость от импорта, а также объединить в одном месте государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал, который есть у нас в стране. Конечная цель – это разработка собственных вакцин. К этому должны начать производить тест-системы и вакцины с открытой технологией производства», – говорится в сообщении.
Бюджет проекта на этот год – 100 миллионов гривен.
Также Кабмин решил выделить 300 миллионов на центры неонатального скрининга для диагностики редких болезней у новорожденных.
«Мы говорим о более чем 20 различных орфанных заболеваний, которые смогут быть диагностированы в сверхсовременных медицинских центрах. В этом году на этот проект будет выделено 300 млн грн», – сообщил премьер.