В Украине создадут биокластер для создания вакцин

Правительство создает биокластер Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 18 августа, объявил о создании в Украине биокластера, в котором будут производить вакцины и тест-систем для диагностики инфекционных болезней.

«Кластер позволит уменьшить зависимость от импорта, а также объединить в одном месте государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал, который есть у нас в стране. Конечная цель – это разработка собственных вакцин. К этому должны начать производить тест-системы и вакцины с открытой технологией производства», – говорится в сообщении.

Бюджет проекта на этот год – 100 миллионов гривен.

Также Кабмин решил выделить 300 миллионов на центры неонатального скрининга для диагностики редких болезней у новорожденных.

«Мы говорим о более чем 20 различных орфанных заболеваний, которые смогут быть диагностированы в сверхсовременных медицинских центрах. В этом году на этот проект будет выделено 300 млн грн», – сообщил премьер.

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