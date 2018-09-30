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06:30 19 Августа 2021 0 Комментарии
Впервые в истории украинец выиграл дважды подряд чемпионат Европы по шашкам
В Турции завершился чемпионат Европы по шашкам-64 среди мужчин. Чемпионом стал украинец Юрий Аникеев.
Соревнования проходили в два этапа. В итоге в плей-офф вышли два украинца: действующий чемпион Юрий Аникеев и Феликс Шепель.
В полуфинале Аникеев обыграл представителя Крыма Сергея Белошеева, который в 2014 году сменил спортивное гражданство с украинского на российское.
В финальном матче Юрий сумел выиграть у соотечественника Белошеева, многократного чемпиона мира и Европы Александра Георгиева.
В «бронзовом» финале Шепель обыграл Белошеева.
Впервые в истории украинец выиграл дважды подряд чемпионат Европы, и впервые в тройке призеров Евро два украинца.
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Тэги: шашки
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