Впервые в истории украинец выиграл дважды подряд чемпионат Европы по шашкам

В Турции завершился чемпионат Европы по шашкам-64 среди мужчин. Чемпионом стал украинец Юрий Аникеев.

Соревнования проходили в два этапа. В итоге в плей-офф вышли два украинца: действующий чемпион Юрий Аникеев и Феликс Шепель.

В полуфинале Аникеев обыграл представителя Крыма Сергея Белошеева, который в 2014 году сменил спортивное гражданство с украинского на российское.

В финальном матче Юрий сумел выиграть у соотечественника Белошеева, многократного чемпиона мира и Европы Александра Георгиева.

В «бронзовом» финале Шепель обыграл Белошеева.

Впервые в истории украинец выиграл дважды подряд чемпионат Европы, и впервые в тройке призеров Евро два украинца.

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