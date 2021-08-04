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09:25 19 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Министерство спорта Беларуси запретило спортсменам выезжать за рубеж

Приказ касается всех видов спорта. За нарушение приказа спортсменам грозит увольнение.

Об этом сообщил легкоатлет Андрей Кравченко в Instagram, а также заявила бегунья Кристина Тимановская в интервью телеканалу РБК.

«Министр спорта запретил всем спортсменам выезжать за пределы Белоруссии — будь то соревнования, тренировочные сборы, даже речь шла и об отпусках», — рассказала Тимановская.

Тимановская не видела самого приказа о запрете выезжать за рубеж. По словам бегуньи, спортсмены «никогда не видели официальных бумаг о запретах» и получали приказы «на словах».

Андрей Кравченко опубликовал скриншот переписки с начальством. Из него следует, что за нарушение приказа спортсменам грозит увольнение.

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Тэги: спортсмены, Республика Беларусь
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