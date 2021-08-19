В Афганистане цены на паранджу выросли в десять раз

Об этом написали «Новые известия» со ссылкой на агентство ISNA (Информационное агентство иранских студентов).

Стоимость этого предмета одежды выросла после того, как власть в стране захватили боевики движения «Талибан».

Афганские женщины начали скупать паранджу, так как уверены, что талибы обяжут носить закрытую одежду. Стоимость паранджи после подорожания не уточнятся.

Напомним, после вывода американских военных талибы за две недели захватили столицы всех 34 провинций страны и 15 августа вошли в Кабул – столицу Афганистана. Президент бежал из страны, идет эвакуация посольств и беженцев.

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