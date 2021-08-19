Главная » Мир » Общество
10:09 19 Августа 2021 0 Комментарии
В Афганистане цены на паранджу выросли в десять раз
Об этом написали «Новые известия» со ссылкой на агентство ISNA (Информационное агентство иранских студентов).
Стоимость этого предмета одежды выросла после того, как власть в стране захватили боевики движения «Талибан».
Афганские женщины начали скупать паранджу, так как уверены, что талибы обяжут носить закрытую одежду. Стоимость паранджи после подорожания не уточнятся.
Напомним, после вывода американских военных талибы за две недели захватили столицы всех 34 провинций страны и 15 августа вошли в Кабул – столицу Афганистана. Президент бежал из страны, идет эвакуация посольств и беженцев.
Источник:
Тэги: Афганистан, паранджа
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРТалибы рассказали, какой будет новая власть
19.08.2021 09:00
ТОРИзвестно количество жертв войны в Афганистане
19.08.2021 07:00
ТОРМинистр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать президента
19.08.2021 00:07