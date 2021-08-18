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10:30 19 Августа 2021 0 Комментарии
В Украине за день выполнено 120 тысяч COVID-вакцинаций
Количество привитых украинцев приближается к 5 миллионам, при этом полностью иммунизированы уже почти 3 миллиона человек.
В Украине 120 004 человека вакцинировали от COVID-19 – первую дозу вакцины получили 62 714 человек, вторую дозу 57 290 человек. Об этом свидетельствуют данные МОЗ в четверг, 19 августа.
«С начала прививочной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу – 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 908 748 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 823 001 прививку», – сказано в сообщении.
Для вакцинации населения работали 843 мобильные бригады, 2 745 прививочных пунктов и 326 центров вакцинации.
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Тэги: вакцинация, covid
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