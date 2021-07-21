ФРГ назначили уполномоченного по транзиту газа через Украину

В Германии рассчитывают «продлить соглашение о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет».

Берлин назначил уполномоченного по вопросам транзита газа по территории Украины. Им стал Георг Вальдерзее. Об этом в среду, 18 августа сообщает DW со ссылкой на Министерство экономики и энергетики ФРГ.

Отмечается, что таким образом правительство Германии выполняет свои обязательства в соответствии с соглашением с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода Северный поток-2.

Вальдерзее ранее уже исполнял обязанности уполномоченного немецкого правительства по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году. Тогда проходили переговоры о продлении контракта о транзите.

Перед посредником поставлена задача - достичь продления контракта на транзит газа, который будет отвечать интересам всех сторон.

Кроме того, в немецком правительстве обещают приложить все усилия для «продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет». Известно, что действие действующего контракта истекает в конце 2024 года.

Проектом Северный поток-2 предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию в обход Украины.

Зеленский убежден, что после запуска Северного потока-2 Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

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