ФРГ назначили уполномоченного по транзиту газа через Украину
В Германии рассчитывают «продлить соглашение о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет».
Берлин назначил уполномоченного по вопросам транзита газа по территории Украины. Им стал Георг Вальдерзее. Об этом в среду, 18 августа сообщает DW со ссылкой на Министерство экономики и энергетики ФРГ.
Отмечается, что таким образом правительство Германии выполняет свои обязательства в соответствии с соглашением с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода Северный поток-2.
Вальдерзее ранее уже исполнял обязанности уполномоченного немецкого правительства по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году. Тогда проходили переговоры о продлении контракта о транзите.
Перед посредником поставлена задача - достичь продления контракта на транзит газа, который будет отвечать интересам всех сторон.
Кроме того, в немецком правительстве обещают приложить все усилия для «продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет». Известно, что действие действующего контракта истекает в конце 2024 года.
Проектом Северный поток-2 предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию в обход Украины.
Зеленский убежден, что после запуска Северного потока-2 Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.