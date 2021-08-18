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01:10 20 Августа 2021 0 Комментарии
В матче Кубка Украины главный тренер выбежал на поле и напал на арбитра
В матче второго предварительного этапа Кубка Украины клуб «Олимпия» из пгт Савинцы на Полтавщине принимал «Волчанск» и уступил – 0:1.
Победный гол на 80-й минуте с пенальти забил Иван Пец.
Отметим, что под занавес встречи хозяева забили гол, но арбитр Ростислав Дубина отменил взятие ворот из-за офсайда.
Сразу после финального свистка футболисты «Олимпии» окружили арбитра встречи, чтобы высказать свои претензии. Один игрок напал на арбитра сзади и схватил его за шею.
Однако активно недовольство выразил наставник хозяев Александр Кулик, который нанес Дубине нескольких ударов и разорвал футболку.
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Тэги: футбол, Кубок Украины, главный тренер
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