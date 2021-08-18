Большинство украинцев не жалеет о распаде СССР

Об этом свидетельствует масштабный опрос группы «Рейтинг». Он проводился ко Дню Независимости.

61% опрошенных не жалеют сейчас о распаде Советского Союза, 32% – жалеют. Среди молодежи, родившейся после 1991 года, это соотношение достигает 80% против 11%.

Провозглашение независимости Украины сегодня в целом поддержали бы 80% опрошенных. Не поддержали бы – всего 15%, затруднились ответить – 5%.

Больше всего тех, кто ностальгирует по СССР – на юго-востоке Украины, среди представителей старшего поколения и менее обеспеченных.

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