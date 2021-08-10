Кабмин подготовил санкции за преследования в Крыму

В санкционный список планируют включить 70 человек, которые причастны к преследованиям населения в Крыму.

Кабмин одобрил два пакета санкций к гражданам, причастным к преследованию в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«Первым распоряжением правительство предлагает СНБО применить санкции к 18 физическим лицам – судьям РФ и другим служащим ее оккупационной администрации, ответственным за преследование общины ПЦУ в Крыму. В частности, незаконное отчуждение помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Симферополе, других культовых сооружений, повреждение церковного имущества, преследование общины», – говорится в сообщении.

Вторым распоряжением предлагается применить санкции к 52 физлицам – руководителям структурных подразделений оккупационных администраций, судьям, силовикам и другим гражданам РФ, имеющим непосредственное отношение к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения на временно оккупированной территории украинского полуострова.

Санкции предлагается применить сроком на пять лет.

В случае обнаружения у попавших под санкции имущества на территории Украины, будет заблокирована возможность их использования, сделает невозможным вывод капиталов за пределы Украины, остановит проведение финансовых операций, запретит участие в приватизации, аренде госимущества соответствующими резидентами РФ и лицами, которые прямо или косвенно ними контролируются или действуют в их интересах.

После введения санкций Украина предложит принять аналогичное решение ЕС, США, Канаду, а также других международных партнеров.

Тэги: санкции, крым, Кабмин