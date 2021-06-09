Илон Маск анонсировал выпуск робота-гуманоида

Tesla Bot сможет выполнять опасную или скучную для людей работу. Прототип андроида планируют представить уже в следующем году.

Американский предприниматель и инженер Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot, прототип которого может появиться уже в 2022 году. Об этом бизнесмен заявил на Дне искусственного интеллекта, организованном компанией Tesla, сообщает CNBC.

По словам Маска, Tesla Bot будет выполнять работу, связанную с нейронными сетями и новым суперкомпьютером Dojo.

«Дружелюбный» робот призван «устранить опасные, однообразные и скучные задачи», которые меньше всего любят люди. Это, как указал изобретатель, окажет сильное влияние на мировую экономику путем снижения затрат на рабочую силу.

«Он должен быть в состоянии сходить в магазин и купить мне еды», – объяснил Маск.

Андроид под кодовым названием Оптимус будет функционировать на чипах и датчиках, которые используют электромобили Tesla для беспилотного вождения. Его высота составит около 173 см, вес – 57 кг.

Голову робота оснастят экраном для отображения полезной информации. Он сможет бегать со скоростью 8 км/ч, а за его зрение будут отвечать камеры для самоуправляющихся автомобилей Tesla.

Маск подчеркнул, что андроида спроектируют таким образом, чтобы люди могли убежать от него или дать отпор.

Отметим, что на презентации Tesla Bot на сцену вышел человек в костюме робота и станцевал.

Тэги: андроид, Илон Маск, робот-гуманоид, Tesla Bot