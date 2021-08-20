Кулеба назвал проблемы с санкциями против России
Вопросами антироссийских санкций займется Крымская платформа после первого саммита 23 августа.
Крымская платформа после учредительного саммита займется проблемами с санкциями против России. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью НВ.
«С санкциями есть две проблемы, над решением которых будет работать Крымская платформа после того, как пройдет саммит», – сказал он.
Первая проблема - пробелы в действующем санкционном режиме. «Когда удается кому-то что-то поставлять в Крым из того, что туда поставляться не должно», – уточнил министр.
А вторая проблема касается ужесточения санкций.
«Государства не готовы сразу брать четкие обязательства, что «мы сделаем вот эти и вот эти санкции через месяц, через полгода». Но есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы, нужно быть готовыми ужесточать санкции», – отметил Кулеба.
Он добавил, что Украина не сможет вернуть Крым только с помощью санкций.
«Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий», – подытожил министр.