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17:00 20 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кулеба назвал проблемы с санкциями против России

Вопросами антироссийских санкций займется Крымская платформа после первого саммита 23 августа.

Крымская платформа после учредительного саммита займется проблемами с санкциями против России. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью НВ.

«С санкциями есть две проблемы, над решением которых будет работать Крымская платформа после того, как пройдет саммит», – сказал он.

Первая проблема - пробелы в действующем санкционном режиме. «Когда удается кому-то что-то поставлять в Крым из того, что туда поставляться не должно», – уточнил министр.

А вторая проблема касается ужесточения санкций.

«Государства не готовы сразу брать четкие обязательства, что «мы сделаем вот эти и вот эти санкции через месяц, через полгода». Но есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы, нужно быть готовыми ужесточать санкции», – отметил Кулеба.

Он добавил, что Украина не сможет вернуть Крым только с помощью санкций.

«Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий», – подытожил министр.

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Тэги: Россия, санкции, Кулеба
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