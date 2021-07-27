В Киеве запретят любые действия в сторону старых зданий

Киевсовет на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о запрете на реконструкцию объектов культурного наследия без обсуждения.

Мэр Киева Виталий Кличко на ближайшем заседании Киевсовета инициирует введение моратория на реконструкцию объектов культурного наследия до определения их исторической и культурной ценности.

«Осуществление работ на таких объектах должно происходить только после общественного обсуждения в порядке, который определит Киевсовет», – подчеркнул Кличко.

По поводу усадьбы Барбана он отметил, что недавно на обращение местных жителей, которые выступали против застройки, городские власти созвали комиссию по этому вопросу. Но представители застройщика проигнорировали заседание.

«Также удивляет бездействие полиции в этой ситуации, которая не прекратила незаконный снос», – отметил мэр.

По его словам, снесенное здание не было внесено Министерством культуры в реестр объектов культурного наследия.

«И Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Поэтому обращаюсь к Министерству культуры: вместо громких заявлений в социальных сетях, все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1469 объектов, которые были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года», – заявил Кличко.

Он напомнил, что с 2017 года власти Киева направили 35 представлений о занесении 1542 памятников и вновь выявленных объектов культурного наследия в Госреестр недвижимых памятников Украины. В Минкульте одобрили внесение в реестр всего 73 объектов.

Также Кличко напомнил, что в 2018 году Киевсовет обращался к парламенту с просьбой внести изменения в Закон Украины Об охране культурного наследия, чтобы у местных властей было больше полномочий по защите исторических памятников.

«Мы предлагали, чтобы парламент разработал и принял механизм возврата объектов культурного наследия в государственную или коммунальную собственности, предоставил органам местного самоуправления полномочия самим определять порядок выкупа памятников в коммунальную собственность. Также мы предлагали, чтобы Верховная Рада существенно повысила размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия, а санкции можно было бы накладывать не только на юридических, но и на физических лиц-предпринимателей, которые являются собственниками, арендаторами, пользователями объектов культурного наследия», – сказал Кличко.

Он добавил, что в парламенте предыдущего созыва законопроект прошел только первое чтение, а нынешние депутаты его рассматривать отказываются.

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