Кабмин избрал главу Бюро экономической безопасности

В конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности участвуют более 50 претендентов.

Правительство избрало нынешнего главу Государственной фискальной службы (ГФС) директором Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров.

Мельник – глава Государственной фискальной службы с декабря 2020 года. Ему 49 лет, находился на службе в Налоговой милиции 14 лет. Далее перевелся на должность руководителя главного следственного управления финансовых расследований ГФС.

В финале конкурса на пост главы БЭБ с Мельником соревновались член Совета Нацбанка и советник министра финансов Василий Горбаль и прокурор из Офиса генерального прокурора Аттила Ковчи.

Бюро экономической безопасности или БЭБ – новая государственная структура, которая сконцентрирует на себе функции всех силовых органов, раньше занимавшихся преступлениями в сфере экономики и финансов.

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