Под Верховной Радой проходит пикет УПЦ

Верующие Украинской православной церкви хотят выразить Вселенскому патриарху Варфоломею несогласие с Томосом.

Сторонники Украинской православной церкви собрались на площади перед Верховной радой, где должна состояться встреча спикера парламента Дмитрия Разумкова и Вселенского патриарха Варфоломея. Фото и видео пикета опубликовали новостные Telegram-каналы.

Отмечается, что верующие УПЦ хотят встретиться с Константинопольским патриархом, чтобы выразить несогласие Томосу и рассказать о дискриминации.

На месте акции находится полиция. По данным СМИ, у здания Рады собрались несколько тысяч людей.

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