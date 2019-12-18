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14:10 21 Августа 2021 374 Комментарии
Под Верховной Радой проходит пикет УПЦ
Верующие Украинской православной церкви хотят выразить Вселенскому патриарху Варфоломею несогласие с Томосом.
Сторонники Украинской православной церкви собрались на площади перед Верховной радой, где должна состояться встреча спикера парламента Дмитрия Разумкова и Вселенского патриарха Варфоломея. Фото и видео пикета опубликовали новостные Telegram-каналы.
Отмечается, что верующие УПЦ хотят встретиться с Константинопольским патриархом, чтобы выразить несогласие Томосу и рассказать о дискриминации.
На месте акции находится полиция. По данным СМИ, у здания Рады собрались несколько тысяч людей.
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Тэги: митинг, ВР, пикет
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