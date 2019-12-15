Россиянин добрался вплавь до Японии и попросил политубежища

Его зовут Владимиром. Ему 40 лет. Он родился в Удмуртии, жил на Урале, а затем перебрался на Курилы.

Остров Кунашир



Он приплыл на японский остров Хоккайдо с Кунашира.

Перед тем как уплыть в Японию, он оставил мотоцикл на берегу и попросил приятельницу продать его, а деньги выслать. Другому знакомому написал, что уже далеко, и попросил не ждать, рассказал собеседник агентства РИА «Новости».

Он также предположил, что беглец добрался до Японии вплавь в гидрокостюме.

Известно также, что он посещал курсы японского языка и интересовался культурой Японии, занимался айкидо. После университета много путешествовал по Японии, откуда его депортировали за нарушение визового режима.

Накануне японское агентство Kyodo сообщило со ссылкой на источники в правительстве, что гражданин России приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии и попросил политическое убежище. В российском генконсульстве в Саппоро заявили, что японская сторона отказалась предоставить официальную информацию об этом человеке.

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