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Главная » Мир » Экономика
09:24 23 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Германия рассчитывает к 2045 году отказаться от российского газа

Германия рассчитывает к 2045 году достичь климатического нейтралитета, и зависимость страны от поставок газа значительно снизится.

Канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказала о том, что Германия рассчитывает к 2045 году достичь климатического нейтралитета, к этому времени зависимость страны от поставок газа, в том числе российского, значительно снизится.

По ее словам, именно потому будет меньшее потребление газа, и тогда газ не будет идти ни по «Северному потоку», ни по газотранспортной системе Украины.

Меркель отметила, что Киев должен быть готов к такому развитию событий. По словам канцлера, одна из возможностей – партнерство в сфере «зеленой энергетики».

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Тэги: Россия, Германия, газ
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