Нацкорпус пытался прорваться к Зеленскому

Сами националисты говорят, что хотели задать президенту несколько вопросов. Полиция заявила о хулиганских действиях.

Полиция задержала шесть человек, которые пытались сорвать мероприятие с поднятием флага с участием президента Владимира Зеленского в Черкасской области

«Сегодня, 23 августа, в Черкасской области во время мероприятий с участием президента Украины, посвященных поднятию Государственного флага, группа неизвестных лиц пыталась сорвать мероприятие путем несанкционированной установки звукоусилительной аппаратуры в месте проведения мероприятия. При этом мужчины не выполняли законных требований полицейских и нарушали общественный порядок. Правоохранители отреагировали на ситуацию и не допустили правонарушений. Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских доставили в местный участок полиции. Устанавливаются данные правонарушителей и предоставляется правовая квалификация их действиям», – говорится в сообщении полиции.

В свою очередь, Нацкорпус заявляет, что «правоохранители напали на ветеранов российско-украинской войны», которые приехали на открытие арт-объекта «Сердце Украины» в Черкасской области.

«Ветераны, которые пришли на мероприятие, хотели задать Зеленскому несколько вопросов, в частности о политике капитуляции и безнаказанности пророссийских сил. Зато все силы правоохранителей были брошены на то, чтобы не допустить ветеранов к месту встречи с президентом. Полиция с применением силы и слезоточивого газа оттеснила ветеранов. В результате столкновений задержаны 6 человек», – говорится в сообщении.

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