Крымская платформа: заявления США, ФРГ и Франции

Представители стран из Большой семерки как и другие участники саммита заявили о непризнании аннексии Крыма.

Так, министр энергетики США Дженнифер Гренголм заявила, что Вашингтон намерен поставить Россию на место в вопросе аннексии Крыма.

«США гордятся тем, что на протяжении 30 лет мы были с вами. Мы поддерживаем вашу борьбу с российской агрессией. Мы уже предоставили 4,9 млн долларов помощи Украине. Мы будем оказывать поддержку ВСУ, в частности по защитному оружию и оборудованию, для разрешения конфликта. Мы хотим поставить Россию на ее место и мы хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и в Крыму», – заявила Гренголм.

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что ФРГ не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте.

«Германия не признала и не будет признавать незаконную аннексию Крыма Россией. Германия исходит из территориальной целостности, суверенитета. Мы понимаем, что аннексия создала большую проблему в регионе, именно потому ЕС ввел санкции и пролонгировал их многократно. Именно продолжение этих действий и является обоснованием продолжения санкций», – сказал министр.

Он заявил, что аннексия Крыма является надругательством над верховенством права.

«Мы видим, какие угрозы это несет, в частности, крымским татарам и другим жителям. Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы абсолютно вместе с Украиной, вместе с ней, и мы вместе осуждаем эту аннексию, и мы призываем к новым переговорам, к возобновлению государственных границ», – сказал Альтмайер.

Он выразил надежду на продолжение усилий по сотрудничеству с Украиной в рамках декарбонизации, борьбы с изменениями климата, энергоэффективности, обеспечения надежных энергопоставок.

«Хотим заявить, что транзит газа через Украину будет продолжаться и после 2024 года», – добавил Альтмайер.

Также поддержку территориальной целостности Украины пообещал министр-делегат по внешней торговле и экономической привлекательности Франции Франк Ристер.

«От имени Эмманюэля Макрона, президента Французской Республики, который уполномочил меня посетить ваше событие, хочу подчеркнуть три важные вещи. Я хочу напомнить, что Франция не признаёт и не признает незаконной аннексии АР Крым и города Севастополь РФ. Наша поддержка территориальной целостности Украины остается последовательной, и мы действительно считаем, что эта ситуация угрожает международному порядку», – сказал он.

Министр добавил подчеркнул, что Франция обеспокоена ситуацией в Крыму, систематическим нарушениям прав человека в Крыму, в частности крымских татар. «Ответственность надо напомнить России, поскольку она сейчас оккупировала эту территорию», – добавил Ристер.