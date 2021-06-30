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10:00 24 Августа 2021 0 Комментарии
Украина получила от МВФ $2,7 млрд
Средства, предоставление которых не несет за собой условий и обязательств, уже поступили на счет Украины в Фонде.
В рамках нового распределения Международным валютным фондом (МВФ) специальных прав заимствования (SDR) Украина в понедельник, 23 августа, получила свою часть в размере SDR 1,9 млрд, или 2,7 миллиарда долларов, сообщила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова на своей странице в Facebook.
«Сегодня 1.9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! <…> Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!» – указано в сообщении.
Как ранее сообщили в Офисе президента, Украина направит эти деньги на преодоление кризиса, к которому привела пандемия коронавируса.
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Тэги: мвф, Нацбанк, офис президента, коронавирус
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