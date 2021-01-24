Вакцина Pfizer первой получила полное одобрение в США

Она разрешена и для профилактики коронавируса, и для экстренного использования, и для ревакцинации лиц с ослабленным иммунитетом.

Вакцина против коронавируса, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, первой получила полное одобрение американских регуляторов.

Об этом сообщается на сайте Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA).

До сих пор вакцина была одобрена для экстренного использования из-за пандемии COVID-19. С 11 декабря 2020 года ее можно было применять для лиц старше 16 лет, а с 10 мая 2021 года – для подростков 12-15 лет.

Теперь она разрешена для профилактики коронавируса среди лиц старше 16 лет и для экстренного использования среди лиц 12-15 лет и ревакцинации лиц с ослабленным иммунитетом.

«Решение FDA одобрить эту вакцину является важной вехой в нашей борьбе с пандемией COVID-19. Общество может быть уверено, что эта вакцина соответствует высоким стандартам безопасности, эффективности и качества производства. Хотя миллионы людей уже были благополучно вакцинированы от COVID-19, мы признаем, что некоторым людям одобрение FDA может предоставить дополнительную уверенность, чтобы вакцинироваться», – сказала исполняющая обязанности комиссара FDA доктор Джанет Вудкок.

На 22 августа вакцину Pfizer в США получили более 204 млн человек.

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