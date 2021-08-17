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04:07 24 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Грузин, которому дважды делали прививку, скончался от COVID-19

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе подчеркнула, что смерть больного не должно быть поводом для паники, так как такие случаи в мире единичны.

В большинстве случаев вакцина защищает человека от летального исхода.

«Такой случай действительно зафиксирован, это очень печальный факт. Хотя подобные единичные случаи были зафиксированы в мире, как сегодня и в Грузии, это не должно быть поводом для паники, поскольку это всего 0,001%. Вакцина в целом защищает нас от смертельных случаев. У таких пациентов развились несовместимые для жизни повреждения, вызванные их хроническими заболеваниями, и в этом случае усилия врачей оказались безрезультатными», – заявила Тикарадзе.

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Тэги: смерть, Грузия, вакцина от коронавируса
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