Главная » Мир » Происшествия
04:07 24 Августа 2021 0 Комментарии
Грузин, которому дважды делали прививку, скончался от COVID-19
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе подчеркнула, что смерть больного не должно быть поводом для паники, так как такие случаи в мире единичны.
В большинстве случаев вакцина защищает человека от летального исхода.
«Такой случай действительно зафиксирован, это очень печальный факт. Хотя подобные единичные случаи были зафиксированы в мире, как сегодня и в Грузии, это не должно быть поводом для паники, поскольку это всего 0,001%. Вакцина в целом защищает нас от смертельных случаев. У таких пациентов развились несовместимые для жизни повреждения, вызванные их хроническими заболеваниями, и в этом случае усилия врачей оказались безрезультатными», – заявила Тикарадзе.
Источник:
Тэги: смерть, Грузия, вакцина от коронавируса
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ горах Грузии молния убила 500 овец
17.08.2021 00:36
ТОРСмерть мэра: в Кривом Роге объявили траур
16.08.2021 19:00
ТОРВ Донецкой области при обстреле погиб мирный житель
11.08.2021 15:00