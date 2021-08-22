Четыре страны пожаловались в ООН на Лукашенко

Три балтийских государства и Польша призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

Белорусское руководство поощряет мигрантов к незаконному пересечению границ Евросоюза



Поток нелегалов является «гибридной атакой» на ЕС, он «спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко», говорится в совместном заявлении премьер-министров Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, распространенном в понедельник, 23 августа.

Пришло время привлечь к данной проблеме внимание ООН, в том числе Совета безопасности ООН, заявили Кая Каллас, Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий.

«Мы призываем Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предпринять активные шаги для содействия разрешению данной ситуации, а также потребовать от Беларуси соблюдения своих международных обязательств», – подчеркнули четыре премьер-министра.

Одновременно авторы заявления указали, что примут всех беженцев, пересекающих границу, но призвали рассмотреть возможность введения новых ограничительных мер ЕС для предотвращения нелегальной миграции в будущем.

«Использование беженцев и иммигрантов в качестве оружия угрожает региональной безопасности Европейского Союза и представляет собой серьезное нарушение прав человека», – отметили они

Тэги: ООН, Республика Беларусь, нелегальные мигранты