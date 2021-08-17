В России сгорел истребитель МиГ-29

В Астраханской области, на территории воинской части, сгорел истребитель МиГ-29, никто не пострадал.

Самолет проходил планово-ремонтные работы в войсковой части в Наримановском районе. Рано утром МиГ-29 вспыхнул и полностью выгорел.

По мнению эксперта, причиной происшествия стали действия неквалифицированных сотрудников.

«Истребитель Миг-29 существует с начала 1980-х годов, то есть вот уже 40 лет, постоянно выпускаются его более совершенные модификации. Так что проблема здесь совсем не в самолете, а техническом обеспечении, системах ремонта. Вероятно, в данном случае мы говорим о том, что ремонт выполняли неквалифицированные сотрудники, не соблюдавшие правил пожарной безопасности», – отметил специалист.

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