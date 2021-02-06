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14:00 24 Августа 2021 0 Комментарии
Google посвятил дудл Дню Независимости Украины
24 августа Украина отмечает 30 лет со дня провозглашения независимости. На главной странице сервиса появилось изображение в ее честь.
Поисковая система Google посвятила дудл Дню Независимости Украины. Новая тематическая картинка появилась на главной странице поисковика.
Так, на рисунке изображено казацкое судно на воде, а на его парусе нарисован украинский герб. В дудле использованы оттенки желтого и синего.
При нажатии на картинку открывается страница с информацией о Дне Независимости Украины.
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Тэги: гугл, дудл
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