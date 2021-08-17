В Лондоне умер барабанщик легендарной рок-группы Rolling Stones

Чарли Уоттс в июне отпраздновал свой 80-й день рождения. Он был одним из величайших барабанщиков своего поколения.

В своем заявлении представитель семьи Бернард Доэрти сообщил: «С огромным сожалением мы сообщаем о смерти нашего дорогого Чарли Уотса. Он спокойно скончался сегодня в лондонской больнице в окружении своей семьи».

«Чарли был любящим мужем, отцом и дедушкой, а также как участник The Rolling Stones одним из величайших барабанщиков своего поколения. Мы любезно просим уважать конфиденциальность его семьи, участников группы и близких друзей в это тяжелое время», – говорится в сообщении.

Уотс присоединился к The Rolling Stones в 1963 году. Он – один из участников группы, которые были в ее составе дольше всех.

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