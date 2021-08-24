Немецкие специалисты помогут УЗ с развитием пассажирских перевозок

Укрзализныця планирует привлечь команду менеджеров из Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками.

Укрзализныця подписала договор с немецкой компанией Deutsche Bahn по консалтингу в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«Немецкая компания поможет Укрзализныце отделить пассажирские перевозки от грузовых, и обеспечить эффективное управление. Консалтинг является первым этапом сотрудничества, который будет воплощен до конца 2021 года», – отметили в министерстве.

Далее Укрзализныця планирует привлечь команду менеджеров из Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками. Ожидается, что это произойдет уже в 2022 году.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, передача в управление пассажирских перевозок DB Consulting является первым системным шагом к полной трансформации железнодорожных перевозок в Украине.

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