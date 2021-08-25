Что такое криптовалюта? Какую крипту купить прямо сейчас в Киеве?

Криптовалюта – это разновидность электронной валюты.

Свою популярность крипта получила в последнее десятилетие, в частности, когда Bitcoin стал наиболее популярной альтернативной валютой. Данная валюта существует только в электронном виде и не имеет никакой физической формы.

Децентрализация – главное преимущество всех криптовалют, так как она обозначает то, что монеты не принадлежат какому-то одному лицу, организации, банку или контролирующему органу. А выпуск новых валют осуществляется не центральными банками, как принято с традиционными деньгами, такими как доллары, евро, гривны, рубли и т.д., а участниками сети через майнинг – процесс решения сложных математических задач компьютерами.

Хоть курс ethereum, bitcoin, litecoin или другой крипты может быть сильно волатилен, это все равно привлекает внимание многих людей к приобретению криптовалют. Не имея жесткого контроля от контролирующих органов, покупка или продажа цифровой валюты может проходить абсолютно анонимно и безопасно. К тому же, в основе криптовалют лежит технология блокчейн, которую нельзя никак подделать, что даёт добавляет огромный плюс к преимуществам использования крипты.

Криптовалюты в корне изменили финансовую систему. Их сейчас можно встретить практически везде – покупка или продажа каких-либо товаров и услуг, обмены на другие валюты, инвестирование, а также для торговли с целью получения прибыли от разницы курсов и т.д.

В мире насчитывается уже больше 3 500 монет криптовалют, но они не смогли получить такую популярность, как первая монета – Bitcoin (BTC). Весной 2021 года курс биткоина побил всевозможные рекорды – более 65 000$ за 1 монету! Просто немыслимо! Но это длилось недолго и уже в мае курс упал почти вдвое. На момент написания статьи курс составляет 40 032$. Такой скачок в курсе может говорить о том, что биткоин может вновь вернуться к историческому максимуму и даже установить новый рекорд. И если Вы считаете, что это хороший сигнал для того, чтобы купить криптовалюту за гривны, доллары, евро или другие деньги в Киеве, предлагаем познакомиться с одним из популярных сервисов по покупке и продаже криптовалют Coin24.com.ua.

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