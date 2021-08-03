В УПЛ уже второй с начала сезона тренер подал в отставку

Должность главного тренера «Львова» покинул Анатолий Бессмертный, сообщается на официальном сайте клуба.

«Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата. Трудно объективно оценивать собственную работу – на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться», – прокомментировал отставку теперь уже экс-главный тренер.

«Хотел бы поблагодарить руководство клуба за кредит доверия, игрокам – за характер, а болельщикам – за поддержку, это был фантастический период», – отметил Бессмертный.

Отметим, что в активе львовян лишь два очка. Бессмертный работал со «Львовом» с марта 2021 года.

Напомним, что это вторая тренерская отставка в нынешнем сезоне УПЛ, первым с поста тренера львовского клуба «Рух» ушел Иван Федык.

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