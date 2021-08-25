Родившуюся на борту самолета ВВС США афганскую девочку назвали в честь него

Родители решили назвать новорожденную в честь самолета C-17 – Рич, поскольку у воздушного судна такой позывной.

Родившаяся во время эвакуационного рейса из Афганистана девочка названа в честь самолета ВВС США, на борту которого она появилась на свет. Девочку назвали Рич – это позывной воздушного судна, пишет CNN.

«Мы поговорили с матерью и отцом ребенка, родившегося на борту C-17, летевшего на базу Рамштайн, они назвали девочку Рич. Назвали так, потому что у самолета C-17, который доставил их из Катара в Рамштайн, был позывной Reach», – рассказал глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс.

Напомним у афганской женщины, эвакуировавшейся из Кабула, начались схватки во время полета. Ей стало плохо, и экипаж снизил высоту, чтобы воздух на борту был менее разряженным. Это помогло стабилизировать состояние матери, и она выжила.

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