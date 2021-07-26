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Главная » Украина » Религия
15:20 27 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

УПЦ могут признать «террористической организацией»?

Кабинет министров разработал законопроект о признании организаций террористическими. Соответствующие изменения планируется внести в закон о борьбе с терроризмом и закон о СБУ.

Священник УПЦ МП с Моторолой и другими боевиками ДНР

Как отмечают в правительстве, организация будет считаться террористической после решения суда. Перечень террористических организаций будет публичным. Его разместят на сайте СБУ. Попадание в этот перечень будет основанием для конфискации имущества и активов организации.

Эксперты считают, что под определение террористической организации подпадает и УПЦ МП.

«Кабмин предложил определение террористической организации. В пояснительной записке отмечается, что организация признается террористической, если хотя бы один человек, который является членом или имеет другую связь с этой организацией, осуществляет террористическую деятельность» , – написала на своей странице в Facebook религиозная обозреватель Татьяна Деркач и проиллюстрировала сообщение фотографией священника УПЦ МП с боевиками ДНР.

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Тэги: УПЦ МП, террористические организации
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