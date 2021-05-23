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01:46 28 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Умань на празднование Рош ха-Шана приедут 50 тысяч хасидов

Об этом сказал посол Израиля Михаэль Бродский на встрече с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским.

На сайте МВД сообщается, что встреча была посвящена вопросу паломничества брацлавских хасидов в Умань в период празднования 6-8 сентября иудейского нового года Рош ха-Шана.

«Михаэль Бродский сообщил, что в этом году ожидается прибытие в Украину около 50 тысяч израильтян и граждан других иностранных государств. Израильским гражданам установлено четкое предписание – пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту вылета и после их возвращения, а также неуклонно соблюдать санитарные правила, установленные украинским законодательством», – говорится в сообщении.

Напомним, что в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года – Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана.

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Тэги: Умань, хасиды
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